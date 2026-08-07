الداخلية: رصد ارتفاع في الشائعات والعمليات النفسية تزامناً مع النجاحات الأمنية

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء ، في بيان، إن "الأجهزة المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في معدل الشائعات والعمليات النفسية التي تستهدف إثارة الرعب والقلق بين المواطنين"، مبيناً أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملات تعتمد على نشر الأخبار المفبركة والمقاطع القديمة والمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتأثير على الأمن المجتمعي وإرباك الرأي العام".وأضاف ميري أن "هذه المحاولات لن تنجح في ظل الوعي المتزايد لدى المواطنين وسرعة تعامل المؤسسات الأمنية والإعلامية مع ما يتم تداوله".ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية لوزارة الداخلية في استقاء المعلومات"، مشدداً على أن "تداول الأخبار غير الموثقة يسهم في تحقيق أهداف مروجيها، فيما تصدر الحقيقة حصراً عبر القنوات الرسمية للدولة".وأكد ميري أن الوزارة "تواصل رصد هذه الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن والاستقرار".