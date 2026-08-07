الإطاحة بمتهمين بسرقة خزنة واستعادة كيلوغرامين من الذهب ومبلغ مالي في بغداد

وقالت القيادة في بيان، إن "مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم الحرية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين من أرباب السوابق بعد تورطهما بسرقة خزنة (قاصة) من داخل أحد المنازل، كانت تحتوي على كيلوغرامين من المصوغات الذهبية، إضافة إلى مبلغ ".وأضافت أن "قيادة شرطة وجهت، فور ورود البلاغ، بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة إجرام الكرخ لمتابعة الحادث، حيث باشر الفريق بجمع المعلومات وإجراء التحريات الميدانية والفنية، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين".وأشارت إلى أن "القوة تمكنت، بعد متابعة دقيقة وتعقب لتحركات المتهمين، من إلقاء القبض عليهما بوقت قياسي"، مبينة أن "المتهمين اعترفا صراحةً خلال التحقيق بارتكاب جريمة السرقة، فيما أسفرت العملية عن استرداد المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المسروق".وأكدت القيادة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء".