انتحار شاب في بسمايا والتحقيقات جارية لكشف الملابسات

وقال المصدر لـ إن القوات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته والوقوف على تفاصيله.وأضاف أن التحقيقات مستمرة، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.