كربلاء.. مشغل مولدة "باكستاني" يسرق 11 مليوناً بعد جباية الاشتراكات ويلوذ بالفرار

وقال المصدر لـ ، إن "صاحب المولدة أفاد بأن المشغل، الذي يحمل الجنسية استغل انشغاله بخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وقام بجباية أجور الاشتراكات من جميع المشتركين دفعة واحدة".وأضاف أن "المشغل اختفى بعد جمع المبلغ، فيما طالب صاحب المولدة الجهات الأمنية بتعقب المتهم وإلقاء القبض عليه واستعادة الأموال".وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية والتحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.