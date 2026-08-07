الداخلية تنفي وقوع حادثة تعنيف طفلة متداولة داخل العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن "عمليات الرصد والتحليل والمطابقة أظهرت أن الحادثة وقعت في إحدى دول الجوار، وليست داخل ".ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، مؤكدة استمرارها في رصد ما يُنشر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضليل وإرباك الرأي العام.