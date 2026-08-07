"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن تأجيل الرد على الاعتداءات الأخيرة

وقالت المقاومة في بيان، إن "قرار التأجيل يأتي في إطار الاستجابة للنداءات والمواقف المشرفة"، مؤكدة أن “دماء الشهداء الزكية ما كانت ولن تكون سلعة في سوق الموازنات السياسية”.ودعت ”من أعماهم الكرسي عن صون الدماء والسيادة المنتهكة” إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى ما سمته “الرشد”.كما وجهت المقاومة رسالة إلى وحلفائها في المنطقة، مؤكدة أن دماء الشهداء والجرحى تمثل "وقود الصمود”، ومشددة على أن استعادة السيادة لا تكون بالبيانات، وإنما بمواقف من "الأوفياء”.