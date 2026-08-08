مسرور بارزاني: أكثر من ألف هجوم بالصواريخ والمسيرات استهدف كردستان

وقال ، في تصريحات صحفية تابعتها ، ان " كل ما نريده هو حماية والحفاظ عليه بعيدا عن أي صراع"، لافتا الى ان " الهجمات على الإقليم جاءت مباشرة من أو من داخل عبر بعض الفصائل".وتابع، ان " لا يوجد أي جنود أمريكيين في قاعدة حرير الجوية منذ عشر سنوات"، لافتا الى ان " ليست لدينا علاقات مع والسياسة الخارجية من اختصاص ".