رئيس أركان الجيش يصل كركوك ويقرر حلّ قيادة عمليات غرب دجلة

وعقد فور وصوله سلسلة اجتماعات مع القادة الميدانيين في المنطقة، اتخذ خلالها قراراً يقضي بحلّ قيادة عمليات غرب ، بحسب وسائل إعلام كردية.وتأتي هذه الخطوة في إطار زيارة تشمل إجراء تغييرات وإعادة هيكلة واسعة في عدد من المناصب الأمنية والعسكرية داخل وقضاء طوزخورماتو.يُذكر أن كانت تتولى المهام الأمنية في المناطق الممتدة من قضاء وصولاً إلى ، وهي رقعة تتداخل فيها أجزاءٌ من محافظتي كركوك وصلاح الدين.بالتزامن مع ذلك، طالبت الكتلة النيابية بالإبقاء على القوات الاتحادية في كركوك وطوزخورماتو، عقب تداول أنباء عن تغييرات مرتقبة في إدارة الملف الأمني لمحافظتي كركوك وصلاح الدين.