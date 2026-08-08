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اعتقال شخصين كتبا "مطلوب عشائرياً" على منزل مواطن في الشعلة

أمن

2026-08-08 | 05:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال شخصين كتبا &quot;مطلوب عشائرياً&quot; على منزل مواطن في الشعلة
118 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد ساعات قليلة من إقدامهما على تهديد مواطن وابتزازه عبر كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً" على جدار منزله في منطقة الشعلة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام القيادة أن العملية جاءت عقب ورود بلاغ عاجل عبر هاتف الاستجابة السريعة (911)، يفيد بجلوس أشخاص مجهولين على كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً / دم" على باب دار أحد المواطنين لإثارة الرعب في نفوس عائلته.

وأضاف البيان أن قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، وجّه فوراً بتشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الشعلة بالاشتراك مع قاطع نجدة المنطقة، حيث باشرت المفارز بجمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة، مما أسفر عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي.

وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة، مشددةً على مواصلة ملاحقة كل من يحاول ممارسة "الدَّقّة العشائرية" أو تهديد أمن المواطنين والاستقرار العام.

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اعتقال شخصين كتبا "مطلوب عشائرياً"

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