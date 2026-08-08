اعتقال شخصين كتبا "مطلوب عشائرياً" على منزل مواطن في الشعلة

وذكر بيان لإعلام القيادة أن العملية جاءت عقب ورود بلاغ عاجل عبر هاتف الاستجابة السريعة (911)، يفيد بجلوس أشخاص مجهولين على كتابة عبارة "مطلوب عشائرياً / دم" على باب دار أحد المواطنين لإثارة الرعب في نفوس عائلته.وأضاف البيان أن قائد شرطة ، اللواء الحقوقي حمد، وجّه فوراً بتشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الشعلة بالاشتراك مع قاطع نجدة المنطقة، حيث باشرت المفارز بجمع المعلومات وتتبع المراقبة، مما أسفر عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهما بوقت قياسي.وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة، مشددةً على مواصلة ملاحقة كل من يحاول ممارسة "الدَّقّة العشائرية" أو تهديد أمن المواطنين والاستقرار العام.