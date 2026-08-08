العوادي يؤكد: أمن النجف أمانة كبيرة ومسؤوليتنا الحفاظ على استقرارها

وحثّ ضباط ومنسوبي الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الحضور الميداني والمتابعة المستمرة، لافتاً إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في أن يشعر المواطن بالأمان قبل أن نُعلن عنه.جاء ذلك خلال ترؤسه مؤتمراً أمنياً موسعاً في مقر الأشرف، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بحضور عدد من قادة الوزارة وقائد شرطة المحافظة وعدد من القيادات الأمنية.وجرى خلال المؤتمر بحث الأوضاع الأمنية في المحافظة، واستعراض أداء مفاصل الوزارة وتشكيلاتها، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات والخطط الأمنية والتنظيمية الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الأعظم (ص)، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والخدمي.