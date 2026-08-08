رفع جزئي للإنذار (ج)

وقال المصدر لـ ، انه "تقرر الرفع الجزئي للإنذار (ج) الذي طبق على جهاز مكافحة الارهاب عصر يوم الخميس الماضي".وكشف مصدر امني، أمس الجمعة، عن سبب الانتشار الامني وسحب افواج من ثلاث محافظات الى .وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل اعلامية وتابعته نيوز، ان "الأجهزة الاستخباراتية تمتلك معلومات عن احتمال قيام فصائل مسلحة باستهداف "، مشيرا إلى أن "ذلك يفسر سلسلة تحركات نفذتها القوات الأمنية خلال الساعات الماضية شملت رفع الجاهزية إلى درجتها القصوى".واضافت ان "أفواج من سحبت من محافظات وصلاح الدين والأنبار باتجاه بغداد"، مشيرا إلى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل.وشدد "لا مجال بعد الآن، السلاح يجب أن يُحصر، أو تكون المواجهة".