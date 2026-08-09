الحشد ينفي معرفة الفياض المسبقة بالقصف.. ويعلن التحقيق بتقصير "اللواء 30"

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن هذه الادعاءات "عارية عن ولا تستند إلى أي دليل"، مشيرة إلى أن جميع قواتها وضعت في حالة منذ أشهر، كما جرى قبل يومين من الاعتداء إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ما أسهم في تقليل حجم الخسائر.وأوضحت الهيئة أن الفوج الرابع في اللواء (30) لم يتخذ كامل الإجراءات المتبعة، مما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه، لافتة إلى أن رئاسة الهيئة وجهت بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات.وعبرت الهيئة عن أسفها لإقدام بعض الجهات السياسية على استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد، مؤكدة حرص القيادة التام على أرواح أبناء المؤسسة ورفضها تحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات.وشدد البيان على أن تحتفظ بكامل حقها القانوني في مقاضاة كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس قيادتها وسمعتها المؤسسية.