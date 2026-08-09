توجيه برلماني بتشكيل لجنة للتحقيق بعلم الحكومة المسبق بالاستهداف الأميركي السعودي



وجه النائب الأول لرئيس ، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحري ومعرفة الحقائق بشأن ما أثير عن علم الحكومة المسبق بموعد الاستهداف الأميركي السعودي للعراق وعدم اتخاذ التدابير اللازمة.





وشدد على ضرورة "تقديم اللجنة تقريرها خلال أُسبوع". وذكر بيان لمكتب النائب الأول، ورد لـ ، ان فيحان "وجه بتشكيل لجنة للتحري ومعرفة الحقائق حول علم الحكومة المُسبق بموعد الاستهداف الأميركي السعودي للعراق وعدم اتخاذ التدابير اللازمة".وشدد على ضرورة "تقديم اللجنة تقريرها خلال أُسبوع".