وقالت الوزارة في بيان، إن "الأمن الداخلي والاستخبارات العامة تمكنا من إلقاء القبض على أفراد الخلية، بينهم متزعمها مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ"الصيني"، مشيرة إلى أنه سبق أن نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها والبادية وقرى حوران".وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط الخلية في تنفيذ مهام لصالح التنظيم، من بينها جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، فضلاً عن دعم تحركات عناصر " ".وأشارت الوزارة إلى إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.