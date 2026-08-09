استعداداً لذكرى وفاة النبي.. اجتماع أمني موسع في النجف لمناقشة خطة الزيارة

وذكر بيان لخلية ورد لـ ، أن المؤتمر حضره رئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية، وعدد من القادة الأمنيين والاستخباريين، وممثلون عن والعتبات والحكومات المحلية والدوائر الخدمية والصحية، فضلاً عن قادة الشرطة والجهات الأمنية في محافظات الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية.وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية لتأمين الزيارة، فيما استمع الشمري إلى إيجاز مفصل بشأن الخطة الأمنية قدمه قائد شرطة الأشرف وقائد قوات الحدود، باعتبارها قوة ساندة ضمن محور الخطة.كما بحث رئيس اللجنة الخدمية مع الحاضرين التحضيرات الخدمية الخاصة بالزيارة، فيما أشاد للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الخدمية بالنجاح الذي تحقق خلال الزيارة الأربعينية، مثمنين الجهود المبذولة من مختلف الجهات لإنجاحها.