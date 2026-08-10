الداخلية تعلن القبض على عدد من متحرشي حادثة المنصور

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وبعد تداول مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حادثة تحرش بفتاة في ، تحركت مفارز بشكل عاجل، وباشرت متابعة الحادثة واتخاذ ما يلزم من إجراءات".واضافت ان "فريق العمل تمكن من استحصال الموافقات القضائية وتتبع المتورطين وتحديد هوياتهم، ليتم إلقاء القبض على عدد منهم بعد وقت قصير من انتشار المقطع".وتابعت انه "جرى توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (402) من قانون العقوبات العراقي، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".