ضربات أمنية متلاحقة.. القبض على 119 متهماً وتفكيك 14 شبكة مخدرات خلال تموز



ـ امني



تمكنت والمؤثرات العقلية في ، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على 119 متهماً وتفكيك 14 شبكة لتجارة خلال تموز.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تم "ضبط 8.5 كيلوغرامات من المواد المخدرة المختلفة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف حبة من المؤثرات العقلية، ضمن العمليات الأمنية المنفذة خلال الشهر".



وتابعت، ان "المديرية استمرار ملاحقة تجار ومروجي ، وإحالة المتورطين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".