النزاهة: ضبط منتسب تلقى رشى مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فريقاً من ملاكاتها انتقل إلى فرع مُديريَّة الجنسيَّة والمعلومات المدنيَّة في ، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في المُديريَّة بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ (١٨٠٠) دولار تسلَّمها من أحد المُواطنين؛ مقابل إخلاله بعملٍ من أعمال الوظيفة".وتابع أنَّ "قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، بعد أن تمَّ تدوين أقواله، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ من قبل فريق الضبط، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظاره".