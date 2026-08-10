اللجنة الوطنية لحصر السلاح: الطيران المسير غير المرخص "عمل إرهابي"

وأعلن اللواء ميري خلال المؤتمر، عن إنشاء بنك معلومات شامل يضم بيانات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، إلى جانب تشكيل 845 مكتبا يتولى متابعة وتنظيم هذا الملف في جميع المحافظات.وأفاد ميري بأن الجهود الميدانية أسفرت عن إغلاق 71 مقراً وهمياً كانت تدعي انتماءها للحشد الشعبي، فضلاً عن إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة لانتهاء تراخيصها العملياتية.وفيما يتصل بملف الترخيص والضبط، أشار المتحدث إلى منح وتجديد الإجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح، وتسجيل أكثر من نصف مليون قطعة للمواطنين، مقابل ضبط أكثر من 143 ألف سلاح مختلف، واستعادة 2,668 سلاحاً مسروقاً، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 32 ألف بندقية صوتية وهوائية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.وعلى صعيد الخروقات الجوية والأمنية، شدد ميري على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون الحصول على الموافقات الرسمية ستُعامل معاملة الأفعال الإرهابية وفق أحكام القانون، مؤكداً ضبط 49 طائرة مسيرة خلال عام 2025.ورداً على سؤال لمراسل " " بشأن تفاصيل العملية الأمنية التي جرت يوم الجمعة الماضي، أوضح المتحدث أن الإجراءات التحقيقية ما زالت مستمرة ولا يمكن الكشف عن كافة الملابسات حالياً، مبيناً أن العملية شهدت ضبط 49 طائرة مسيرة حتى اللحظة.