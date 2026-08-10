مكافحة الإرهاب يعلن تفتيش وتطهير كدس للعتاد في هيت

وذكر الجهاز في بيان، أن قوة تابعة له نفذت الواجب الأمني في قضاء هيت، حيث جرى تفتيش ومعالجة موقع كدس للعتاد.وأضاف أن الكدس كان يحتوي على أسلحة واعتدة وقنابر هاون وصواعق مختلفة الأنواع، مشيراً إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى منع استغلال مخلفات العصابات الإرهابية في تنفيذ أعمال إرهابية.وأكد "استمرار تنفيذ واجباته الاستباقية وعمليات البحث والتفتيش في مختلف مناطق البلاد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار".