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جنايات النجف تصدر 3 أحكام بالسجن بحق منتحل صفة موظف قضائي
أمن
2026-08-10 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أصدرت محكمة جنايات
النجف
، اليوم الاثنين، ثلاثة أحكام بالسجن لمدة ست سنوات عن كل حكم بحق مدان، عن جريمة انتحال صفة موظف في مكتب
رئيس مجلس القضاء الأعلى
، ولجنة مكافحة الفساد المركزية التابعة لمجلس الوزراء.
وذكر إعلام
مجلس القضاء
في بيان ورد
السومرية نيوز
، ان "المدان قد استغل هذه الصفة المنتحلة لطلب مبالغ مالية، مدعياً قدرته على إلغاء الإجراءات القانونية المتخذة بحق مدانين بجرائم الفساد".
وتابع، ان "صدرت الاحكام بحقه استناداً لأحكام البند أولاً/ 1 و2 من القرار رقم 160 لسنة 1983 ".
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