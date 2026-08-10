جنايات النجف تصدر 3 أحكام بالسجن بحق منتحل صفة موظف قضائي

وذكر إعلام في بيان ورد ، ان "المدان قد استغل هذه الصفة المنتحلة لطلب مبالغ مالية، مدعياً قدرته على إلغاء الإجراءات القانونية المتخذة بحق مدانين بجرائم الفساد".وتابع، ان "صدرت الاحكام بحقه استناداً لأحكام البند أولاً/ 1 و2 من القرار رقم 160 لسنة 1983 ".