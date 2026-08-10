تطور أمني في هيت.. مداهمة مزرعة برلماني تسفر عن مصادرة مخزون أسلحة ومعدات

وذكر المصدر في حديث لـ " "، إن "قوة أمنية قادمة من العاصمة ، بالاشتراك والرفقة مع الأول التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت واجباً أمنياً ميدانياً دقيقاً في منطقة المحمدي التابعة لقضاء هيت غربي ".وأضاف المصدر أن "العملية – التي نُفذت داخل مزرعة تعود لنائب في – أسفرت عن العثور على كدس ومخزون كبير من الأسلحة والمواد العسكرية"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية رفعت المواد والأسلحة المضبوطة بالكامل، وتستمر في استكمال إجراءاتها الأمنية والتفتيشية في المنطقة".