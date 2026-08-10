الحشد يُوضح بشأن المقرات الوهمية ويُعلن تنفيذ عملية إغلاقها

وأكدت الهيئة في بيانها أن المقرات الوهمية التي أدعى القائمون عليها انتسابهم إلى لا تمت للهيئة بأي صلة، مشددة على أن عمليات إغلاق هذه المقرات ومتابعتها تمت عبر التابعة للهيئة، وذلك ضمن أعمال لحصر السلاح المشكّلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة.وجددت الهيئة التزامها بمواصلة رصد ومعالجة هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق كل من يحاول انتحال صفة الحشد الشعبي أو استغلال اسمه بأي شكل من الأشكال.