السجن 10 سنوات لضابط ومفوض ومنتسبين على خلفية اغتصاب موقوفة في الديوانية

وقال المصدر لـ ، إن "المحكمة المختصة أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كل من الضابط والمفوض والمنتسبين، على خلفية القضية المتعلقة بالاعتداء على الموقوفة أثناء فترة احتجازها".وأضاف المصدر، أن "الأحكام صدرت بعد استكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية المتعلقة بالحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين وفقاً لقرار المحكمة".