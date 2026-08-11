بالفيديو.. القبض على منتحل صفة مدير في مكافحة إجرام بغداد خلال بث مباشر

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية القت القبض على شخص انتحل صفة في مكافحة إجرام بعد استغلاله صفحة وهمية تحمل اسم المؤسسة الأمنية".وأضاف ان "عملية القبض تمت في بغداد اثناء البث المباشر على احد البرامج الاجتماعية".