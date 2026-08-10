زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب كولومبيا

ضرب بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ، اليوم الاثنين، وفق بيانات .

وشعر سكان عدد من المدن، بينها العاصمة بوغوتا، بالهزة التي امتدت تأثيراتها إلى دول مجاورة، فيما أفاد شهود بأنها كانت شديدة واستمرت لفترة.



وبحسب البيانات، وقع الزلزال على عمق 99 كيلومتراً، وعلى بعد 31 كيلومتراً من مدينة كارتاغو، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.