ننجز في يوم ونتعثر في آخر.. ما سر تفاوت نشاطنا؟

دراسة حديثة كشفت:التركيز الذهني العالي= نحو 40 دقيقة إنتاجية إضافية يوميًاالتقلبات اليومية في اليقظة الذهنيةتركيز أفضلقرارات أسرعإنجاز أعلىحتى المهام البسيطةتصبح مرهقة وصعبةالأمر لا يتعلق بشخصيتك!حتى الأكثر انضباطًا يمرون بأيام ضعيفةالدراسة تابعت الأشخاص أنفسهم وأثبتت أن التغيّر داخل الشخص هو العامل الحاسمإنتاجيتك ليست ثابتةبل تتأثر بوضوح ذهنك يومًا بيوملا تضغط على نفسك، فبعض الأيام تحتاج فقط إلى استعادة صفاءك الذهني