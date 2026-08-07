العامري يوجه نداء الى الفصائل في العراق

وقال في مقطع فيديو تابعته ، "ندائي الى المقاومة في ، ادعوكم الى تاجيل اي رد فعل ضد العدوان الامريكي السعودي الذي استهدف العراق، من اجل مصلحة العراق العليا".واضاف "نعد بمتابعة حقوق الشهداء والجرحى بالطرق الدبلوماسية وسنحقق كل ذلك".