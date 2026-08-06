حرارة تتجاوز الـ 50 مئوية.. البصريون يواجهون الصيف بالثلج والمسابح (فيديو)

ورصدت مواطنين يتنقلون في الشوارع حاملين المظلات اتقاءً لأشعة الشمس، فيما واصل عناصر من شرطة المرور أداء واجباتهم تحت درجات حرارة مرتفعة، مستخدمين المظلات للحد من تأثير أشعة الشمس المباشرة.وقال المواطن محمد العلواني، في حديث لـ نيوز، إنه "يضطر إلى شراء الثلج بشكل يومي لتبريد المياه خلال تنقله"، مبينًا أن "ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب ضعف تجهيز الكهرباء، يجعل من الصعب الاحتفاظ بالمياه باردة داخل المنازل أو المركبات".من جانبه، أوضح مدرب السباحة ، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "المسابح تشهد خلال الأيام الحالية إقبالًا كبيرًا من العائلات والشباب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، لافتًا إلى أن السباحة أصبحت إحدى أبرز الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للتخفيف من وطأة الحر".وتزامن ذلك مع قرار عدد من المحافظات، بينها ، تعطيل الدوام الرسمي بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تأثيرات موجة الحر والحفاظ على سلامة المواطنين.