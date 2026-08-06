حين يتحول البحر إلى مشهد وداع.. لماذا حملت أنثى الدلفين صغيرها النافق؟

ويشير مختصون في سلوك الثدييات البحرية إلى أن بعض إناث الدلافين قد تستمر في دفع صغارها بعد نفوقها، في محاولة لإبقائها طافية على السطح، وهو تصرف يُعتقد أنه يرتبط بقوة الرابطة بين الأم وصغيرها، أو بعدم إدراك النفوق بشكل فوري، أو بصعوبة التخلي عنه.ورغم أن هذا السلوك قد يبدو شبيهًا بالحزن البشري، فإن العلماء يحذرون من إسقاط المشاعر الإنسانية على الحيوانات بشكل مباشر، مؤكدين أن تفسيره لا يزال قيد الدراسة، وأن الدلافين تُعد من أكثر الكائنات البحرية ذكاءً وتعقيدًا في سلوكها الاجتماعي.ويعيد هذا المشهد تسليط الضوء على الحياة الاجتماعية الغنية للدلافين، التي تعيش ضمن مجموعات مترابطة، وتتواصل فيما بينها بوسائل معقدة، ما يجعل كل رصد جديد لسلوكها فرصة لفهم عالمها بصورة أعمق.