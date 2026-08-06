انطلاق معرض القطط في هونغ كونغ.. احتفاء عالمي بالحيوانات الأليفة وسلالات نادرة

وشهد المعرض أجواء احتفالية، تخللتها عروض لسلالات نادرة من القطط، ومسابقات لاختيار أجمل القطط وأكثرها تميزًا، إضافة إلى ورش تثقيفية حول أساليب التربية والرعاية الصحية والتغذية، فضلاً عن أجنحة تعرض أحدث المنتجات والخدمات المخصصة للحيوانات الأليفة.لا يقتصر معرض القطط على كونه مناسبة ترفيهية، بل يمثل منصة تجمع المربين والأطباء البيطريين والشركات المصنعة ومراكز الإنقاذ والتبني، بهدف تبادل الخبرات ونشر ثقافة الرعاية المسؤولة للحيوانات.كما يسلط الحدث الضوء على أهمية التطعيمات الدورية، والكشف المبكر عن الأمراض، والتعامل السليم مع القطط المنزلية، في ظل تزايد أعداد الأسر التي تقتني الحيوانات الأليفة.شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد مربي القطط حول العالم، خاصة بعد جائحة ، إذ دفعت فترات الإغلاق الطويلة كثيرين إلى اقتناء الحيوانات الأليفة بوصفها مصدرًا للرفقة والدعم النفسي.وتتميز القطط بسهولة تربيتها مقارنة ببعض الحيوانات الأخرى، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع المساحات السكنية الصغيرة، وهو ما يجعلها الخيار المفضل لسكان المدن الكبرى مثل .يعكس المعرض أيضًا النمو المتواصل لسوق الحيوانات الأليفة عالميًا، إذ توسعت الشركات في إنتاج الأغذية المتخصصة، وألعاب القطط، وأجهزة التتبع الذكية، ومنتجات العناية الصحية، والتأمين البيطري، ما حول هذا القطاع إلى صناعة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.وأصبحت فرصة للشركات للكشف عن أحدث الابتكارات، بدءًا من أجهزة التغذية الآلية، وصولًا إلى التطبيقات الذكية التي تتيح متابعة صحة الحيوان ونشاطه اليومي.تُعد هونغ واحدة من أبرز المدن الآسيوية في استضافة المعارض الدولية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها التجاري، وهو ما جعلها وجهة دائمة للفعاليات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والطب، والأغذية، والحيوانات الأليفة.ويستقطب معرض القطط سنويًا مشاركين من دول آسيوية وأوروبية، إلى جانب جمعيات تعنى بحماية الحيوان، ما يمنحه بعدًا دوليًا يتجاوز كونه معرضًا محليًا.إلى جانب الجانب التجاري والترفيهي، حمل المعرض رسالة توعوية تدعو إلى تبني الحيوانات المشردة بدلاً من شرائها، وتشجع على توفير بيئة صحية وآمنة للقطط، مع التأكيد على أن اقتناء الحيوانات الأليفة يمثل مسؤولية طويلة الأمد تتطلب رعاية واهتمامًا مستمرين.ويؤكد منظمو الحدث أن الهدف لا يقتصر على استعراض أجمل السلالات، بل يتمثل أيضًا في تعزيز الوعي بحقوق الحيوان، وترسيخ ثقافة التربية المسؤولة، بما يسهم في الحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة وزيادة الاهتمام برفاهيتها.