شاهد بالفيديو.. مسيرة روسية تلاحق بائع فواكه اوكرانياً وتقتله على الفور

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، للحظة قتل بطائرة مسيرة روسية.

ووفقا للفيديو فان "مشغل طائرة مسيرة روسية لاحق بطائرته بائع فواكه في الأوكرانية وقتله في الحال".