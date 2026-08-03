"لا تعوف الفاسدين.. الشعب كله وياك".. الزائرون يستقبلون الزيدي في كربلاء

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أشاد عدد من المواطنين، الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال جولته الميدانية في مدينة كربلاء المقدسة، بالإجراءات الحكومية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.