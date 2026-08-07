البنزين يتجاوز حاجز الألفي دينار في أربيل.. الأسعار تصعد والطوابير تمتد أمام المحطات

وأفاد مواطنون لـ ، بأن ارتفاع الأسعار ترافق مع ازدحام واضح أمام محطات تعبئة الوقود، في ظل تزايد الطلب على البنزين.وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية وكالة في حكومة ، أن ارتفاع أسعار البنزين في الإقليم يعود بالدرجة الأساس إلى عدم كفاية الكميات المخصصة من الوقود، مبيناً أن تزود الإقليم حاليا بخمسين ألف برميل يوميا فقط، وهي كمية لا تلبي الحاجة الفعلية.