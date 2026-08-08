شاهد بالفيديو.. سيارة تسقط في شط الكوفة

– محلي

سقطت سيارة مدنية، اليوم السبت، في شط الكوفة بمحافظة .

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيو السيارة داخل الشط.

ووفقا للناشطين فان سائق السيارة نجا من الحادث الذي تسبب بالحاق اضرار في السيارة.