حريق في وسط بغداد والدفاع المدني يستنفر

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في احد المطاعم في شارع 42 بمنطقة ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية وامتداد النيران الى مطعم مجاور".واضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".