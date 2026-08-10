شبيه لامين يامال يخطف الأنظار في ماليزيا.. هل يلتقي نجم برشلونة؟

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب ماليزي لفت الأنظار بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم برشلونة .



وظهر الشاب وسط تفاعل لافت من المتابعين، معبرا عن أمله في لقاء يامال والتقاط صورة معه، في مشهد أثار اهتمام جماهير .