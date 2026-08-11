اعتقال "برهومي" وشريكه بتهمة سرقة دراجات في بغداد

وجاء في بيان للداخلية، "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام من إلقاء القبض على متهمين اثنين، الملقب برهومي وشريكه، لاتهامهما بارتكاب سرقات منظمة استهدفت الدراجات النارية".

وجاءت العملية وفق البيان "بعد متابعة وتحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن الإطاحة بهما، وضبط عدد من المضبوطات المتعلقة بالسرقات، فيما اتُّخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة".