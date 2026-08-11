لأسباب مجهولة..منتسب يقتل 3 من زملائه في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، ان "منتسبا اقدم اليوم على اطلاق النار على 3 من زملائه اثناء الواجب في ، ما ادى الى مقتلهم في الحال".واضاف انه "لم تعرف حتى الان اسباب قيام المنتسب على ذلك".