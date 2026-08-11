الدفاع توضح تفاصيل الانفجار في كركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً حول انفجار عبوة ناسفة على قوة من الجيش العراقي في ".وأضافت انه "أثناء توجه قوة من الفرقة الحادية عشرة للبحث والتأكد من مخلفات ضربة جوية في منطقة ، وأثناء عملية البحث والتفتيش، انفجرت عبوة ناسفة على عجلة "همر" عائدة إلى الفرقة آنفة الذكر"، مشيرة الى ان "الحادث نتج عنه إصابة ثلاثة من منتسبي القوة بجروح متفاوتة (بينهم ضابطان)، حيث جرى إخلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة".وتابعت ان "الجهات المختصة باشرت إجراءاتها اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اكتمال المعلومات".