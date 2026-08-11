شرطة الرصافة تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة

كشفت في ، الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل غامضة بعد حرق شخص، مشيرة الى تورط زوجته بالحادث.

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وجاء في بيان للشرطة، "تمكنت قيادة شرطة ، من خلال مفارز مركز شرطة التهذيب، من كشف ملابسات حادث حريق غامض أسفر عن وفاة أحد الأشخاص داخل داره في إحدى مناطق جانب الرصافة".

وأضاف البيان "بعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات والتعمق في ملابسات الحادث، تبيّن وجود شبهة جنائية وتورط زوجة المجنى عليه بالاشتراك مع شخص آخر في ، إذ أقدمت المتهمة، بحسب نتائج التحقيق، على إعطاء زوجها مادة منوّمة، قبل إقدامهما على ارتكاب الجريمة وإضرام النار داخل ".



ولفت البيان الى أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت المفارز المختصة من إلقاء القبض على المتهمة وشريكها، وإيداعهما التوقيف وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهما".