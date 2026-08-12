أربيل تحت النار.. استهداف مواقع معارضة إيرانية بـ 4 طائرات مسيّرة

وسقطت المسيّرات الأربع في مناطق خليفان وسوران وحرير التابعة لمحافظة ، حيث استهدفت طائرتان منها موقعاً تابعاً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في مرتفعات بليسان.وبحسب قيادي في الحزب، فإن الهجوم على مرتفعات بليسان لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه ألحق أضراراً مادية بالمواقع المستهدفة، كما تسبب باندلاع حريق كبير في المنطقة، مما دفع فرق الدفاع المدني إلى الهرع للمكان لإخماده.وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مواقع الحزب، إذ تعرضت مقراته لأكثر من 100 هجوم شملت مواقع عسكرية ومخيمات ومنشآت مدنية في أربيل والسليمانية.وتوجد أحزاب المعارضة الإيرانية في إقليم منذ سنوات، حيث يقيم عدد من مقاتليها مع عائلاتهم في مخيمات، إلى جانب مقرات عسكرية تابعة لها.وبحسب معلومات من مصادر رسمية، تعرض لأكثر من ألف هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع مختلفة، معظمها تابع لأحزاب المعارضة، إلى جانب مواقع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم " " ومنشآت نفطية.وكانت الهجمات قد توقفت نحو 3 أيام قبل أن تُستأنف، إذ تعرض موقع تابع لحزب كادحي الإيراني المعارض، ليلة أمس، لهجوم بـ 3 صواريخ اتهم الحزبُ بالضلوع فيه. وفي هجوم اليوم، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في بيان رسمي، إيران بالوقوف وراء العملية.وتشير تصريحات أحزاب المعارضة الإيرانية والمواقف الرسمية لحكومة الإقليم إلى ضلوع إيران أو فصائل موالية لها داخل الأراضي العراقية في شن هذه الهجمات.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق أن الإقليم تعرض لسلسلة هجمات مكثفة بالصواريخ والمسيّرات، موضحاً أنها جاءت إما مباشرة من إيران أو نُفذت من داخل العراق عبر فصائل مسلحة خارجة عن إطار الدولة.