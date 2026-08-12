هيئوا مستمسكاتكم.. الداخلية تعلن قرب فتح باب التقديم لكلية الشرطة

ودعت المديرية، في بيان لها، الراغبين بالتقديم من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، الصناعي، والتجاري) إلى الاستعداد وتهيئة مستمسكاتهم ووثائقهم الرسمية، تمهيداً لإدراجها وفق الضوابط والشروط التي ستُعلن رسمياً.وشددت على ضرورة توخي الدقة العالية عند إدخال البيانات في الاستمارة الإلكترونية، مع التنبيه إلى أن للمتقدم حق الاختيار بين التقديم على إحدى الكليتين (الأولى في أو الثانية في البصرة) فقط، ولا يُسمح بالتقديم عليهما في آنٍ واحد.