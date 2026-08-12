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وفد امني عراقي في الرياض غدا.. ابرز الملفات المقرر بحثها
أمن
2026-08-12 | 10:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
621 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن ابرز الملفات التي سيبحثها الوفد الأمني العراقي المقرر زيارته للسعودية يوم غد.
ونقلت الحرة عن المصدر قوله ان "وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى سيتوجه إلى
المملكة العربية السعودية
غد الخميس، برئاسة
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، الفريق أول ركن
عبد الأمير الشمري
، ورئيس المخابرات،
حميد الشطري
"، مبينا ان "الوفد سيبحث خلال الزيارة، ملف الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة التي استهدفت
السعودية
وقالت
الرياض
إنها انطلقت من
العراق
".
وأضاف ان "الزيارة العراقية للمملكة تاتي بعد زيارة قام بها وفد سعودي إلى
بغداد
، قبل أيام، برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية،
خالد بن علي الحميدان
، حيث التقى رئيس
الحكومة العراقية
،
علي الزيدي
".
وأكد
الزيدي
خلال اللقاء "حرص حكومته على تعزيز التعاون مع السعودية"، مجددا "التزام بغداد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أعمال تمس دولا أخرى".
وتابع المصدر ان "المباحثات في زيارة الوفد العراقي للسعودية ستتركز على تنسيق الجهود الاستخباراتية والأمنية لمنع تكرار الهجمات إن حدثت من العراق".
وكان من المقرر أن يزور الزيدي الرياض في 30 تموز، قبل أن تؤجل الزيارة في أعقاب غارات سعودية أميركية على مواقع
الحشد الشعبي
في العراق ردا على هجمات الفصائل.
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امني
المملكة العربية السعودية
مدير مكتب القائد العام
خالد بن علي الحميدان
عبد الأمير الشمري
مكتب القائد العام
الحكومة العراقية
رئيس المخابرات
عبد الأمير ال
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