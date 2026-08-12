وفد امني عراقي في الرياض غدا.. ابرز الملفات المقرر بحثها

ونقلت الحرة عن المصدر قوله ان "وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى سيتوجه إلى غد الخميس، برئاسة للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ، ورئيس المخابرات، "، مبينا ان "الوفد سيبحث خلال الزيارة، ملف الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة التي استهدفت وقالت إنها انطلقت من ".وأضاف ان "الزيارة العراقية للمملكة تاتي بعد زيارة قام بها وفد سعودي إلى ، قبل أيام، برئاسة رئيس الاستخبارات السعودية، ، حيث التقى رئيس ، ".وأكد خلال اللقاء "حرص حكومته على تعزيز التعاون مع السعودية"، مجددا "التزام بغداد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أعمال تمس دولا أخرى".وتابع المصدر ان "المباحثات في زيارة الوفد العراقي للسعودية ستتركز على تنسيق الجهود الاستخباراتية والأمنية لمنع تكرار الهجمات إن حدثت من العراق".وكان من المقرر أن يزور الزيدي الرياض في 30 تموز، قبل أن تؤجل الزيارة في أعقاب غارات سعودية أميركية على مواقع في العراق ردا على هجمات الفصائل.