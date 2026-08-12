الأمن الوطني يطيح بتجار مخدرات في بغداد وديالى ويضبط 2 كغم من الكريستال

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العملية الأولى نُفذت بناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية، وأسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات في سيطرة اللج ببغداد، مشيرا الى انه اعترف بإخفاء مواد مخدرة داخل منزله، حيث توجه فريق تكتيكي إلى المكان وضبط 1.5 كيلوغرام من الكريستال".وفي عملية ثانية، تمكنت مفارز من إلقاء القبض على متهمين اثنين، رجل وامرأة، في سيطرة الغالبية بمدينة ، وضُبط بحوزتهما نحو نصف كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.