15 ألف دولار "رشوة" تطيح بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، ووفق بيان ورد لـ ، أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في تمكَّنت من ضبط وسيطٍ متلبساً بتسلّم مبلغ رشوةٍ قدره (١٥) ألف دولار، كان مُعدّاً لتسليمه إلى الضابط المذكور.وبيّنت أنَّ الضابط كان عضواً في اللجنة التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّ أحد المُتَّهمين الموقوفين، مشيرةً إلى أنَّ طلب الرشوة كان مقابل التلاعب بإفادة المُتَّهم وتغيير تاريخ ارتكابه الفعل الجرميّ، بغية شموله بأحكام .وأوضحت الهيئة أنَّ عمليَّتي ضبط الوسيط وتنفيذ أمر القبض بحق الضابط نُفذتا بالتنسيق مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وقيادة شرطة نينوى، التي تولت تنفيذ أمر القبض، فيما جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرض المُتَّهمين على المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).