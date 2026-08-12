امرأة في البياع ومنتسب أمني أثناء الواجب.. تسجيل حالتا وفاة ببغداد

وقالت المصادر لـ ، انه تم "العثور على جثة امرأة من مواليد 1945 داخل دارها في منطقة ، فيما أشارت إلى أن الوفاة مشتبه بها لحين ورود التقرير النهائي للطب العدلي".وفي حادث منفصل، أوضحت المصادر أن منتسباً من مواليد 1978، منسوباً إلى حماية منشآت ، تعرض لوعكة صحية أثناء أداء الواجب، ونُقل إلى ، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى.وأضافت أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات وفاة المنتسب.