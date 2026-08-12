خلية الإعلام الأمني تعلن نجاح الخطتين الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الرسول (ص)

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "مع اختتام مراسم زيارة ذكرى وفاة الأعظم محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، نُعلن عن النجاح التام والكامل للخطتين الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة ودون خروقات أمنية تذكر"، مبينة ان "هذه الزيارة سجلت نموذجاً راقياً بالتنسيق العالي والانضباط الميداني".وتابعت ان "ذلك تحقق بفضل التوجيهات والمتابعة الدقيقة من لدن رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، والتواجد الميداني الحثيث لمدير ، إلى جانب جهود قيادات والجهات المدنية المعنية، فضلاً عن الأداء البطولي واليقظة التامة لجميع تشكيلات قواتنا الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخبارية التي أمنت المحاور وطرائق السير بكفاءة واقتدار".وثمنت "دور للعتبة العلوية المطهرة وكوادرها المباركة، التي بذلت جهوداً استثنائية وعظيمة في احتضان ملايين الزائرين، يساندهم في ذلك التنسيق والاستجابة السريعة من المؤسسات الخدمية والطبية والجهات المدنية كافة، التي سخرت جميع إمكانياتها ووسائل النقل لتسهيل تفويج الزائرين وانسيابية حركتهم، ليمثل هذا النجاح الكبير أبهى صور التلاحم والتكامل بين مؤسسات الدولة وأبناء شعبنا الكرام"، موجهة بالشكر "لكل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة المباركة".