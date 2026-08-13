كركوك.. الإطاحة بشبكة دولية وضبط 20 كغم من الماريجوانا

وذكرت المديرية في بيان ورد ، ان "العملية عقب متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى، أسفر عن ضبط 20 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، إلى جانب تفكيك شبكة متورطة في عمليات الاتجار والتهريب وإفشال مخططاتها الرامية إلى تمرير المواد المخدرة وتوسيع نشاطها الإجرامي".وتابعت أن العملية جاءت ثمرة جهود استخبارية متواصلة ومتابعة دقيقة لتحركات المتورطين، وصولاً إلى تحديد نشاط الشبكة والإطاحة بعناصرها، في خطوة تعكس استمرار المختصة في ملاحقة شبكات وتجفيف منابعها، حتى خارج الحدود".