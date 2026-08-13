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كركوك.. الإطاحة بشبكة دولية وضبط 20 كغم من الماريجوانا
أمن
2026-08-13 | 03:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
116 شوهد
السومرية
نيوز- امني
اعلنت مديرية شؤون مخدرات
كركوك
، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة دولية تنشط في تجارة وتهريب المواد المخدرة.
وذكرت المديرية في بيان ورد
السومرية نيوز
، ان "العملية عقب متابعة استخبارية دقيقة وتنسيق أمني عالي المستوى، أسفر عن ضبط 20 كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، إلى جانب تفكيك شبكة متورطة في عمليات الاتجار والتهريب وإفشال مخططاتها الرامية إلى تمرير المواد المخدرة وتوسيع نشاطها الإجرامي".
وتابعت أن العملية جاءت ثمرة جهود استخبارية متواصلة ومتابعة دقيقة لتحركات المتورطين، وصولاً إلى تحديد نشاط الشبكة والإطاحة بعناصرها، في خطوة تعكس استمرار
الأجهزة الأمنية
المختصة في ملاحقة شبكات
المخدرات
وتجفيف منابعها، حتى خارج الحدود".
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