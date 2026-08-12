تكليف اللواء الركن هادي الكناني قائداً لعمليات بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء الركن هادي الكناني قائداً لعمليات ".

ويأتي تكليف الكناني خلفا لقائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن .